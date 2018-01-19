بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضير لمؤتمر سوتشي حول سوريا

بحث الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي اليوم الجمعة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي المزمع يومي الـ29 والـ30 من الشهر الجاري.

وذكر دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين، أنه تم خلال الاجتماع "الوقوف على سير جهود التسوية السياسية في سوريا، وبحث جملة من القضايا المتعلقة بالتحضير لمؤتمر سوتشي".

يتبع..