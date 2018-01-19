لبنان يكشف عن عملية "زراعة" استخباراتية خدع بها "داعش"

نقلت "النهار" اللبنانية تصريحات لوزير الداخلية نهاد المشنوق أعلن فيها عن نجاح عملية أمنية على أعلى مستوى ممكن أن يقوم بها جهاز معلوماتي ليس فقط في لبنان بل ربما في العالم العربي.

وقال المشنوق إنه "من خلال تعاون بين جميع الأجهزة الأمنية تم إنجاز عملية "لبنان الآمن" بعد دراسة الخريطة الجديدة التي من الممكن أن يعتمدها تنظيم داعش.





وتابع: "وصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن أن تكون هناك خلايا نائمة لـ"داعش" فقط، وإنما هناك قيادات من التنظيم في لبنان قد تقوم بتفجيرات على الأراضي اللبنانية ".

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وشرح المشنوق تفاصيل العملية بزراعة القيادي أبو جعفر العراقي داخل جسم التنظيم دون علم داعش وتشغيله لـ5 أشهر لصالح الأجهزة الأمنية من دون علم التنظيم ما ساهم في كشف مخططات كثيرة".

وأضاف: "تأكدنا من وجود قيادة قائمة في لبنان لـ"داعش" بعد القبض على العراقي.



المصدر: النهار