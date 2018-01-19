بالأرقام.. سجون السعودية فسيفساء من كل أنحاء الأرض

نجحت رئاسة أمن الدولة في السعودية في القبض على 289 متهما بالإرهاب، خلال 120 يوما. وينتمي المقبوض عليهم إلى 13 دولة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن من بين هؤلاء المشتبه بهم في أعمال إرهابية، 185 سعوديا، و47 يمنيا، و14 سوريا، و12 من باكستان، و6 هنود، و4 روس، واثنين من السودان، وأمريكيا، وبحرينيا، وتركيا، وأخير وُصف بأنه نازح.

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وأفادت الصحيفة بأن عدد المتهمين في قضايا أمنية بسجون وزارة الداخلية بالمملكة يبلغ 5294 موقوفا، مشيرة إلى أن عدد المتورطين في قضايا إرهابية من حملة الجنسية الباكستانية بلغ 90 شخصا، غالبيتهم تأثرت بفكر تنظيم "داعش"، بحسب المصدر.

ويبلغ عدد أصحاب الجنسية الأفغانية من هؤلاء 6 أشخاص، و6 إثيوبيين، و4 أردنيين، و17 من البحرين و11 من السودان، و23 من الصومال، و5 من العراق، و3 من الفلبين، ومثلهم من العراق، واثنان من الكويت، ومثلهم من المغرب.

فيما بلغ عدد السعوديين في هذه القائمة 4413 شخصا، و14 من الهند، و5 أمريكيين، و316 من اليمن، و9 إيرانيين، و3 من بنغلاديش، و4 من تركيا، و16 من تشاد، وواحد من جيبوتي، و4 روس، و18 فلسطينيا، وقطري واحد، وليبي واحد، واثنان من مالي، و63 من مصر، و3 من ميانمار، وواحد موريتاني، و12 نازحا، و4 من النيجر.

المصدر: عكاظ

محمد الطاهر