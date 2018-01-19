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وزير الدفاع التركي: المحادثات مع روسيا ستستمر بخصوص عملية عفرين شمال سوريا

وزير الدفاع التركي: عملية عفرين يجب أن تنفذ دون تأخير ولا خيار آخر أمامنا

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع التركي: عملية عفرين يجب أن تنفذ دون تأخير ولا خيار آخر أمامنا
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