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وزير الدفاع التركي: المحادثات مع روسيا ستستمر بخصوص عملية عفرين شمال سوريا
وزير الدفاع التركي: عملية عفرين يجب أن تنفذ دون تأخير ولا خيار آخر أمامنا
تاريخ النشر:
19.01.2018
|
09:17 GMT
|
أخبار العالم العربي
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