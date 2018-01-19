برلماني أردني يهدد بإسقاط الحكومة إذا عاد السفير الإسرائيلي!

دعا يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني الحكومة الأردنية إلى عدم القبول بعودة السفير الإسرائيلي تحت أي ظرف.

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ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن السعود إعلانه بأنه "إذا كان هنالك عودة للسفير الإسرائيلي سوف أتبنى مذكرة نيابية لطرح إسقاط الثقة بهذه الحكومة".

كما طالب البرلماني الأردني بمثول حارس السفارة الإسرائيلية الذي قتل مواطنين أردنيين أمام محكمة عادلة، مستوفاة الشروط، وأن يتابع المحاكمة "محامون أردنيون، وأن تسمح السلطات الإسرائيلية بمراقبة المحاكمة".

إلى ذلك، نقلت صحيفة "الغد الأردني" عن مصادر دبلوماسية أردنية دعوتها إلى ضرورة أن تمر إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد".

وذكرت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية أمس، أنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعد أن تم التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية.

المصدر: سبوتنيك + الغد الأردني

محمد الطاهر