لافروف يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الروسية الكويتية.

وكتبت الخارجية الروسية على موقعها: "بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، كما وقفا على آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية، وعضوية الكويت الحالية في مجلس الأمن الدولي".

وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت مؤخرا أن وزير الخارجية الروسي سيشارك في اجتماعات مجلس الأمن يومي الـ18 والـ19 من الشهر الجاري.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله