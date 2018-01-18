 
مباشر

بالفيديو.. عمرو موسى لمشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتي في اليونسكو"!

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. عمرو موسى لمشيرة خطاب:
Reuters Denis Balibouse
أمين جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jrf6

سخر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة السابقة على مقعد رئاسة منظمة اليونيسكو، بعد ارتباك الأخيرة من عطل في الميكرفون.

وشهدت "جلسة المسؤولية الدولية تجاه القدس" ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، منح عمرو موسى الكلمة للسفيرة خلال أعمال الجلسة، إلا أن الأخيرة ارتبكت وطالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها، ظنا منها بالخطأ أنه معطل، وقبل أن تبدأ خطاب كلمتها، فأجا موسى الجميع بعبارة "كويس إنك سقطتي في اليونسكو".

إقرأ المزيد
مؤتمر الأزهر لنصرة القدس علماء دين من الديانات الثلاث: إعلان ترامب باطل وإجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية

ويلاحظ أن موسى، قال كلمته بصوت خافت، ظنا منه أن الميكروفون الخاص به مغلق، إلا أنه كان مفتوحا، الأمر الذي أدى لسماع الحضور جميعا لقوله.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
هستيريا عمليات التجميل