الأوقاف المصرية: 120 ألف مئذنة تنادي بالحق ولا يوجد إلحاد في مصر

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، إن مصر تضم 120 ألف مئذنة تنادى بالحق، منوه في الوقت ذاته بأن "الأزهر يساهم في نشر تعاليم الإسلام في دول العالم الوسطى".

وأوضح جمعة خلال ندوة حملت عنوان "الإيمان في حياة الفرد والمجتمع" أثناء زيارته لمحافظة البحر الأحمر، أن اللجنة الدينية في مجلس النواب طالبت بمناقشة قضية الإلحاد في مصر.

وقال جمعة: "لا يوجد إلحاد في مصر".."إذا وجد إلحاد فهو مصنوع وممول وموجه للتخريب".

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وأشار جمعة إلى أن الأوقاف عقدت 7 ندوات توعية حتى الآن في محافظات مصرية من بينها 3 في محافظة البحر الأحمر(اثنتان في حلايب وشلاتين والثالثة عقدتها اليوم في مسجد الميناء الكبير بالغردقة).

ومن المقرر أن يقدم وزير الأوقاف خطبة الجمعة غدا بمسجد الميناء الكبير، في إطار زيارته لمحافظة البحر الأحمر، وذلك للاحتفال بعيدها القومي الذي يوافق 22 كانون الثاني الجاري، (ويوافق دحر القوات المصرية للجيش الإسرائيلي في معركة شدوان).

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان