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عمان: تل أبيب عبرت عن أسفها على واقعة السفارة الإسرائيلية

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عمان: تل أبيب عبرت عن أسفها على واقعة السفارة الإسرائيلية
Reuters Majed Jaber
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني
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أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقت مذكرة رسمية من نظيرتها الإسرائيلية عبرت فيها عن أسف حكومة تل أبيب وندمها الشديدين إزاء واقعة السفارة بعمان.

وقال محمد المومني في تصريح صحفي: " الحكومة الإسرائيلية قدمت أسفها وندمها رسميا عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، وتعهدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية، وكذلك تعويض ذوي الشهداء الثلاثة".

يتبع..

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