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إغلاق شرق المتوسط لتنفيذ رمايات صاروخية روسية

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إغلاق شرق المتوسط لتنفيذ رمايات صاروخية روسية
Sputnik
صورة أرشيفية لسفينة حربية روسية عند إطلاقها لصاروخ كاليبر
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صدرت تحذيرات روسية من أن السفن الحربية الروسية قد تقوم بتنفيذ رمايات صاروخية في المياه الدولية المقابلة للساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط وذلك في الفترة حتى 20 يناير 2018.

جاء ذلك في تحذير دولي للطواقم الطائرات والسفن (NOTAM ) التي قد تتواجد في تلك المنطقة في الفترة المذكورة. 

وتضمن التحذير تحديد إحداثيات المنطقة التي ستغلق أمام الملاحة الجوية والبحرية بهدف " تنفيذ رمايات صاروخية".

وقد تنفذ السفن الحربية الروسية هذه الرمايات خلال الفترة المحددة من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء بتوقيت موسكو بالقرب من الساحل السوري في المياه الدولية.

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وتضم المجموعة البحرية الروسية في البحر المتوسط حاليا حوالي 10 سفن. وفي فترات سابقة قامت السفن والغواصات الروسية العاملة في تلك المنطقة بقصف مواقع ومنشآت الجماعات الإرهابية في سوريا وخاصة داعش بأسلحة عالية الدقة – صواريخ كاليبر المجنحة.

المصدر:  انترفاكس

ادوارد سافين

 

 

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