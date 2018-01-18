تفاصيل خطة تركيا لاقتحام عفرين

نقلت قناة "خبر تورك" الخميس 18 يناير/كانون الثاني أن وحدات القوات التركية وفصائل "الجيش السوري الحر" نسقتا تكتيكهما لتطهير مدينة عفرين السورية من "وحدات حماية الشعب الكردية".

وتشير القناة التركية إلى أن العسكريين حددوا 7 ممرات رئيسية واقعة شرقي عفرين ستمر عبرها الوحدات المدرعة التركية التابعة للقوات التركية وقوات "الجيش السوري الحر" للدخول إلى المدينة.

وأضافت "خبر تورك" أن القوات السورية المنقسمة إلى 4 وحدات قتالية انتشرت قرب الحدود التركية استعدادا لصدور أمر ببدء التقدم صوب عفرين، مشيرة إلى أنه تم تفكيك 12 جزءا من الجدار الخرساني في الحدود السورية التركية.

ونشرت هيئة الأركان العامة التركية على طول الحدود مع سوريا الحاميات العسكرية والبطاريات المدفعية المزودة بمدافع هاوتزر ومدافع ذاتية الحركة والصواريخ.

وتزامنا مع التعزيزات العسكرية على خط عفرين - إعزاز - جرابلس يواصل العسكريون الأتراك محادثاتهم مع المجموعتين المعارضتين الناشطتين على خط عفرين - إدلب.

وأوضحت القناة أن هاتين المنظمتين أعربتا عن موافقتهما على الإسهام في اقتحام عفرين، شريطة التنسيق الواضح بين القوات المنضوية ضمن العملية.

يذكر أن الحكومة التركية عززت جهودها لإعداد عملية عفرين عقب تصريح الكولونيل توماس فيل، المتحدث باسم الجيش الأمريكي، الذي أعلن خطة التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن لتشكيل "القوة الأمنية الحدودية" في سوريا التي من المتوقع أن تضم 30 ألف مقاتل من "قوات سوريا الديمقراطية".

وردا على هذا القرار اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بتشكيل جيش إرهابي عند حدود بلاده ووعد بالقضاء على القوة التي تعتزم واشنطن تشكيلها من فصائل كردية سورية للسيطرة على الحدود بين تركيا وشمال شرق سوريا. كما أعلن اكتمال استعدادات قواته المسلحة لإطلاق عملية عسكرية تستهدف مدينةَ عفرين.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني إن بلاده لا تعتزم إنشاء أي قوة حدودية في سوريا، مضيفا أن التصريح حول هذا الموضوع تم تصويره وتعريفه بأسلوب خاطئ.

المصدر: تاس