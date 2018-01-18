الإمارات تقدم شكوى ضد قطر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، مذكرتين إلى رئيسي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب اعتراض قطر لطائرتين مدنيتين إماراتيتين.

واتهمت الإمارات قطر بـ "تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دولياً، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة".

واعتبرت الإمارات تصرفات قطر "تصعيدا غير مبرر ومهددا لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر".

إقرأ المزيد

كما أرسلت الإمارات مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

هذا، وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، فيما نفت قطر اعتراض أي طائرة مدنية إماراتية، واتهمت الإمارات بانتهاك مجالها الجوي بطائرة حربية.

المصدر: وام

أنطون زوييف