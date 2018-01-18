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وزير خارجية تركيا: تقدم القوات الحكومية السورية في إدلب يجب أن يتوقف

وزير خارجية تركيا: سنتدخل في عفرين ومنبج بسوريا وقلت لواشنطن إننا لا نريد المواجهة مع الحليف هناك

أخبار العالم العربي

وزير خارجية تركيا: سنتدخل في عفرين ومنبج بسوريا وقلت لواشنطن إننا لا نريد المواجهة مع الحليف هناك
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