تركيا تزود الجيش القطري بعشرة مطابخ متنقلة..

زودت شركة تركية متخصصة في إنتاج المطابخ، الجيش القطري بـ 10 مطابخ متنقلة، لتلبية احتياجات أفراد الوحدات العسكرية القطرية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصطفى قاليون، المدير العام لشركة "قونية ایصي" إشارته إلى أن شركته كانت من بين أوائل الشركات التي انفتحت على الأسواق الخارجية لاسيما السوق القطري.

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وذكر قاليون أن مؤسسته تعمل منذ عام 1982 في مجال إنتاج المطابخ بما في ذلك المتنقلة منها، لافتا إلى أن شركته أنتجت مؤخرا 10 مطابخ متنقلة ستساهم في خدمة جنود الجيش القطري.

وأوضح مدير هذه الشركة أن السلطات القطرية طلبت "نموذجًا عن المطابخ المتنقلة التي ننتجها. وفعلا زودناها بنموذج وعرضنا نماذج لشاحنات صنعناها للهلال الأحمر التركي"، مضيفا أن الجانب القطري أعجب "بإنتاجنا وطلب منا تزويده بـ10 مطابخ متنقلة".

وكشف قاليون أن تكلفة عربة المطبخ المتنقل الواحدة بلغت 200 ألف يورو.

المصدر: الأناضول

محمد الطاهر