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ماكرون يشيد بالمعارضة السورية ويحثها على الحوار في جنيف

أخبار العالم العربي

ماكرون يشيد بالمعارضة السورية ويحثها على الحوار في جنيف
Reuters
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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب استقباله وفدا من المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري بـ"النهج البناء" للمعارضة السورية خلال مفاوضات جنيف 8 .

وورد في بيان صدر عن الإليزيه عقب اللقاء: "ماكرون أشاد بعمل الهيئة العليا للمفاوضات، وجدد دعم بلاده للمعارضة السورية الموحدة. كما أشاد بالنهج البناء للمعارضة خلال مفاوضات جنيف 8 وشجعها على مواصلة جهودها في جولة المفاوضات المقبلة".

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ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري دي ميستورا يدعو دمشق والمعارضة للقاء خاص في فيينا في 25-26 يناير

"فرنسا ستواصل بذل كل ما هو ممكن مع الدول المعنية من أجل انتقال سياسي شامل في سوريا برعاية أممية".

من جانبه ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، دعا الحكومة السورية والمعارضة لحضور اجتماع خاص تحت رعاية الأمم المتحدة في فيينا يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وسيلي المحادثات في فيينا، مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الروسية في الـ29 والـ30 من نفس الشهر في إطار التسوية السورية.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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