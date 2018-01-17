مصرع نقيب في الشرطة وإصابة 4 مجندين بانفجار في سيناء

لقي ضابط شرطة مصري مصرعه وأصيب 4 مجندين بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولية في شمال سيناء، بحسب وسائل إعلام استنادا إلى مصدر أمني.

وأوضحت المصادر أن العبوة الناسفة التي زرعت على طريق العريش - القنطرة انفجرت لحظة اقتراب سيارة الشرطة منها، ما أدى إلى مصرع ضابط برتبة نقيب وإصابة 4 مجندين كانوا داخل السيارة.

وسبق مصرع الضابط إعلان الجيش المصري عن تصفية مسلح وتوقيف 22 آخرين في عملية أمنية في شمال سيناء.

وأوضح تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري أن "قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني تمكنت من القضاء على أحد العناصر التكفيرية شديد الخطورة، والقبض على 22 آخرين، وتدمير عربة دفع رباعي للعناصر الإرهابية في شمال سيناء".

وأضاف أن وحدات من الجيش ضبطت أيضا مستودعا للأسلحة والذخيرة تابعا للمسلحين.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين