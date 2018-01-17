دي ميستورا يدعو دمشق والمعارضة للقاء خاص في فيينا في 25-26 يناير
Reuters Denis Balibouse
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قال مكتب ستيفان دي ميستورا، المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، إنه دعا الحكومة السورية والمعارضة لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في فيينا في 25-26 الشهر الحالي.
وأوضح المكتب في بيان أن الاجتماع سيركز على مناقشة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد.
وجاء في البيان: "إن المبعوث الخاص يعول على مشاركة كلا الوفدين في هذا الاجتماع الخاص. إنه ينتظر أن يصل الوفدان إلى فيينا مستعدين لحوار جدي معه ومع فريقه، للتركيز على السلة الدستورية من الأجندة سعيا إلى التطبيق الكامل للقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".
أما سبب عقد الجولة الدورية التاسعة من المفاوضات السورية في فيينا وليس في جنيف حيث جرت كل الجولات السابقة فأشار البيان أن ذلك جاء نتيجة لـ"أسباب لوجستية".
المصدر: رويترز
قدري يوسف
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