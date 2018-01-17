لافروف وجاويش أوغلو يبحثان الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، سير الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في 29-30 يناير بمدينة سوتشي الروسية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن لافروف وجاويش أوغلو بحثا "سير التحضير للمؤتمر كحدث مرحلي نحو التسوية السياسية في إطار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وبحسب البيان، فقد طرح الطرفان "المسائل المتعلقة بالتخفيف من حدة المشاكل الإنسانية التي يعاني السكان المدنيون منها في سوريا، فضلا عن مسألة الالتزام بنظام وقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد، بموجب الاتفاقات الموقعة في أستانا".

من ناحية ثانية، أكد مصدر في المكتب الإعلامي للسفارة التركية بموسكو لوكالة "نوفوستي"، اليوم، أن اجتماعا سيعقد لممثلين عن الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية واتفاق الهدنة في هذا البلد، وهي روسيا وتركيا وإيران، في 19-20 يناير تمهيدا لمؤتمر سوتشي.

وأضاف المصدر أن الجانب التركي سيتمثل في الاجتماع على مستوى نائب وزير الخارجية.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قد أكدت لـ "نوفوستي" أمس الثلاثاء أن قائمة المشاركين في مؤتمر سوتشي قد أقرت أول أمس وأن إرسال الدعوات يبدأ الثلاثاء.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية + نوفوستي

إينا أسالخانوفا