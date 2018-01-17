إسرائيل تدرس فرض سيادتها على أحياء مقدسية

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدرس فرض السيادة العسكرية والمسؤولية الأمنية على أحياء مقدسية خلف الجدار، بما فيها مخيم شعفاط للاجئين وبلدة كفر عقب.

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وقالت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن الإسرائيلي، إنها ستقدم توصياتها لرئيس هيئة أركان الجيش غادي إيزنكوت.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يدرس باستمرار أفضل السبل لنشر قواته في مختلف القطاعات بما فيها القيادة بالمركز، وهناك بدائل مختلفة قيد البحث حاليا، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد تغيير ولم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن هذا الموضوع.

وتعزو تل أبيب هذا الإجراء، لكون هذه الأحياء تتسم بالعنف وكثرة المواجهات، بحسب وصفها، لذلك وجب تشديد التعاون بين الشرطة والجيش الإسرائيلي، خاصة في الأحياء الواقعة خلف الجدار، وفي منطقة "هار ادار".

المصدر: معا

رُبى آغا