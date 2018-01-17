"الكردي السوري" يلجأ للمجتمع الدولي لوقف القصف التركي لعفرين

دعا حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الحزب السياسي الكردي السوري الرئيسي، المجتمع الدولي لإيقاف القصف التركي لمنطقة عفرين في شمال سوريا.

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وجاء في بيان صدر عن الحزب اليوم الأربعاء: "إننا في الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي ندين بأشد العبارات القصف التركي لعفرين الآمنة المسالمة الشامخة... ونطالب المجتمع العالمي والأسرة الدولية وكافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه أكثر من مليون نسمة يقطنون عفرين".

وأضاف: "كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعمل بما يلزم كي تكون منطقة شمال سوريا بغرب الفرات وشرقها منطقة آمنة".

وتابع: "إننا نؤكد أن عفرين لن تكون لوحدها، فكل مدن وقرى روج آفا وشمال وشرق سوريا على أهبة الاستعداد للوقوف صفا واحدا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب ومطالبها المشروعة".

وكانت أنقرة قد حذرت أكثر من مرة من بدء العملية العسكرية التركية في عفرين في القريب العاجل.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا