السفير السعودي في الخرطوم يكشف عن تعاون دفاعي واقتصادي قريب مع السودان

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن السفير السعودي في الخرطوم كشف عن مذكرات تعاون ستوقع في الفترة المقبلة في المجالات الدفاعية والاقتصادية بين الرياض والخرطوم.

وأفاد المصدر بأن جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية برئاسة الخير النور المبارك، بحثت بمقر المجلس الوطني اليوم مع سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم حسن بن علي العلاقات بين البلدين.

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ونقلت الوكالة تأكيد الجانب السوداني على "العلاقات الأزلية التي تربط الدولتين مشيرا لأهمية الجمعية في تطوير الدبلوماسية الشعبية بين البلدين ودورها في تقارب وجهات النظر وتحقيق المصالح العليا للبلاد".

ولفت المصدر إلى أن أعضاء الجمعية نوهوا بالثوابت "الأخوية التي تربط شعبي البلدين مشيرين للاستهداف الذي تلقاه دول العالم الإسلامي داعين لأهمية وجود روابط قوية بين المسلمين وإحكام روابط الصلة مثمنين دور المرأة السعودية ووجودها في البرلمان داعين لنقل تجربة هيئة البرلمانيات السودانيات للبرلمانيات في المملكة".

ومن جانبه، ثمّن السفير السعودي لدى الخرطوم العلاقات بين السودان والمملكة على المستويين الرسمي والشعبي، واصفا إياها بالمتنامية، مشددا على أن "السعودية تقف قلبا وقالبا مع السودان"، وأن العلاقات الثنائية اليوم تشهد أوج عهدها وتطورها.

المصدر: SUNA

محمد الطاهر