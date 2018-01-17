وكالة: نقل الداعية السعودي سلمان العودة إلى المستشفى

أعلن عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة المعتقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي، أن والده قد نقل اليوم إلى المستشفى بعد أربعة أشهر من الحبس الانفرادي.

ونقلت وكالة الأناضول عن حساب نجل العودة في "تويتر" الموثق بالعلامة الزرقاء قوله: "بعد أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة.. اليوم بالفعل تأكد لي خبر #نقل_العودة_للمستشفى".

بعد أكثر من أربعة أشهر على الاعتقال في سجن انفرادي في ذهبان بجدة..

اليوم بالفعل تأكد لي خبر #نقل_العودة_للمستشفىpic.twitter.com/j43W3SghjX — عبدالله العودة (@aalodah) 16 января 2018 г.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت سلمان العودة في الـ10 سبتمبر/أيلول، بعد انتقادات لاذعة له من كتاب وإعلاميين سعوديين اتهموه بالانحياز إلى قطر في الأزمة الخليجية الحالية عبر تصريحات أدلى بها من حسابه في "تويتر".

وتعرض العودة، وهو عضو في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تصنفه الرياض في خانة الإرهاب عدة مرات للاعتقال منذ تسعينيات القرن الماضي، نتيجة لانتقاده تحالف السعودية مع الولايات المتحدة وقمع حرية الرأي في البلاد.

المصدر: تويتر + الأناضول

رفعت سليمان