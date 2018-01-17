الجبير: إذا كانت إيران دولة فعليها التقيد بالقوانين وإذا كانت ثورة سنتعامل معها

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن إيران مصدر الصراعات الأكبر في المنطقة، نتيجة لسلوكها وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول مثل لبنان والعراق وسوريا والبحرين.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال مباحثات مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، يوم الأربعاء: "على إيران أن تقرر إذا ما كانت ثورة أو دولة، فإذا كانت ثورة يمكننا التعامل معها، وإذا كانت دولة مؤسسات فعليها أن تتقيد بالقوانين الدولية، وتحترم مبدأ حسن الجوار وتتوقف عن التدخلات في شؤون الدول، وتكف عن دعم وتمويل الإرهاب".

وأضاف وزير الخارجية "وجهنا رسالة واضحة إلى إيران بأن سلوكها غير مقبول".

كما تطرق الجبير إلى الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أن الاتفاق بحاجة إلى تحسين، خاصة فيما يتعلق بالحدود القصوى لتخصيب اليورانيوم.

من جانبه أكد وزير الخارجية البلجيكي أن البحث جارٍ عن سبيل للتعامل مع إيران، وبرنامجها للصواريخ الباليستية وتأثيرها الإقليمي.

المصدر: وزارة الخارجية السعودية

نادر همامي