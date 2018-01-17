السلفادور تطمع بكرم قطر لحل أزمة ترحيل مهاجريها من الولايات المتحدة

أعلنت السلفادور أنها تبحث مع قطر اتفاقا يمكن بموجبه للمهاجرين السلفادوريين، الذين يواجهون الترحيل من الولايات المتحدة أن يعيشوا ويعملوا بصورة مؤقتة في الدولة الخليجية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي إنها ستنهي اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2019 حالة الحماية المؤقتة التي تسمح لنحو 200 ألف سلفادوري بالعيش في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول الاتصالات في الرئاسة، يوجينيو تشيكاس، إن السلفادور تجري محادثات لترى كيف يمكن لمواطنيها العمل في قطر المقرر أن تستضيف مونديال 2022.

وأوضح المسؤول في مؤتمر صحفي أن الدوحة ترى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع السلفادور يتسنى بموجبه جلب العمال السلفادوريين على مراحل إلى قطر.

وأضاف أن السلفادوريين سيعودون إلى بلادهم بعد فترة لم يحددها. ولم يفصح كذلك عن عدد العمال الذين قد يشملهم البرنامج.

وقد صرح وزير خارجية السلفادور، هوجو مارتينيز، الذي يقوم بزيارة إلى قطر حتى الجمعة القادم، بأن السلفادوريين قد يعملون في مجال الهندسة وصيانة الطائرات والإنشاء والزراعة.

كما أشار مارتينيز إلى أن قطر عرضت تقديم خدمات صحية للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وتعاني من ضعف الاقتصاد وعنف العصابات.

المصدر: رويترز

نادر همامي