روحاني: المشروع الأمريكي الجديد مؤامرة على وحدة سوريا

ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بخطة واشنطن لحشد قوة أمنية حدودية جديدة شمالي سوريا، واعتبرها مؤامرة تستهدف وحدة سوريا واستقرارها وتخالف القانون الدولي.

وقال روحاني خلال اجتماع مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ اليوم الثلاثاء: "المخطط الأميركي الأخير لسوريا يتنافى مع القواعد الدولية ومؤامرة ضد وحدة أراضي سوريا وأمن المنطقة".

كما هنأ روحاني سوريا الانتصارات الكبيرة في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن تلك الحرب "لم تنته بعد ويجب السعي في هذا المسار بنفس الإرادة لاجتثاث الإرهاب".

من جهته، شكر رئيس مجلس الشعب السوري الجانب الإيراني على ما قدمه من دعم وحماية لسوريا في مواجهة الإرهاب، داعيا القيادة الإيرانية إلى الاستمرار في دعم بلاده خلال مرحلة إعادة إعمارها.

وأكد أن دمشق قد طالبت الولايات المتحدة رسميا بسحب قواتها من الأراضي السورية، مشددا على أن دمشق "لن ترضى بأي شكل من الأشكال بوجود القوات الأمريكية في سوريا".

المصدر: وكالات إيرانية

إينا أسالخانوفا