بالفيديو.. قتال عنيف في تلة الشهيد في ريف حلب الجنوبي

أعلن الجيش السوري اليوم الثلاثاء السيطرة على تلة الشهيد شمال غربي قرية جفر منصور جنوب مدينة حلب بعد القضاء على تجمعات المسلحين فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الجيش واصل تقدمه بعد عملياته ضد تنظيم "جبهة النصرة" في ريف حلب الجنوبى، بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد.

وحدات الجيش تتابع عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة وتحكم السيطرة على تل الشهيد في ريف #حلب الجنوبي — سانا عاجل (@SanaAjel) 16 января 2018 г.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على تلة الشهيد شمال غربي قرية جفر منصور جنوب مدينة حلب، مشيرة إلى أن الفرق الهندسية تعمل على تمشيط التل وتفكيك العبوات التي زرعها المسلحون.

ونشر الإعلام الحربي السوري مقطع فيديو لتقدم الجيش السوري وسيطرته على تلة الشهيد وعدد من القرى المجاورة في ريف حلب الجنوبي.

المصدر: وكالات + تويتر

ياسين بوتيتي