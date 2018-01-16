الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يصل الكويت بعد مغادرته الإمارات

أفادت قناة "الجزيرة" القطرية بأن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة في قطر، وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى الكويت ونقل فورا بسيارة إسعاف إلى مستشفى عسكري.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت "الجزيرة" نقلا عن مصادر مطلعة أن آل ثاني غادر عاصمة الإمارات أبو ظبي متوجها إلى الكويت.

وأوضحت المصادر أن آل ثاني "غادر مكان احتجازه في أبو ظبي وهو في وضع صحي غير مستقر"، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

كما تداول مغردون صورة للشيخ عبد الله لحظة مغادرته مطار أبوظبي وهو يجلس على كرسي متحرك، ما يؤكد سوء حالته الصحية.

دون أدني احترام لـ عائلته والنساء .

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الشيخ عبدالله بن علي على كرسي متحرك في مطار #ابوظبي قبل مغادرته pic.twitter.com/8C8pd2zalS — علي عيسى القطري 🇶🇦 (@AliEisaQat) 16 января 2018 г.

الاثنين الماضي، أكد الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل ثاني شقيق الشيخ عبد الله، أن الأخير محتجز في أبو ظبي، وتعرض لمتاعب صحية نتيجة الإرهاق والضغط عليه، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن صحة شقيقه مستقرة وتلقى وعدا بالسماح له بالخروج من المستشفى متى رأى الطبيب ذلك مناسبا.

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وكان الشيخ عبد الله قد نشر في الـ14 من يناير الجاري شريط فيديو تداوله الإعلام القطري قال فيه: "أنا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنني ليست في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز".

وأشار إلى أن السلطات المحلية أمرته بألا يخرج من مكانه، وأضاف: "إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه".

ونفت السلطات الإماراتية احتجاز آل ثاني، محملة السلطات القطرية المسؤولية عن نشر "ادعاءات غير صحيحة" حول الموضوع.

المصدر: الجزيرة + وكالات

رفعت سليمان