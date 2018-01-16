الآثار المصرية تنفي منح إدارة أهرامات الجيزة لشركة إماراتية

تفى المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة في مصر، محمد إسماعيل، صحة أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن إسناد إدارة المنطقة لشركة إماراتية لمدة عشرين عاما.

وأوضح إسماعيل أن "اللغط الذي أُثير حول الموضوع جاء بعد أن تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة".

وأكد أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب إلى وزارة الآثار للحصول على موافقتها على تنظيم العرض المقدم من الشركة، لكن لم يتم البت في هذا الطلب حتى الآن.

وأكد إسماعيل أن وزارة الآثار لا علاقة لها بأية عقود ستبرم بين شركة الصوت والضوء والشركة الإماراتية لأن شركة الصوت والضوء تتبع لوزارة قطاع الأعمال.

وسبق أن أوردت مواقع إخبارية مصرية، نقلا عن سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر، خبرا مفاده أن شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺀ، ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺮﻳﺒﺎ.

رئيس شركة الصوت والضوء سامح سعد يعلن حصول شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية على موافقة هيئة الآثار لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عامًا

(يعني النيل وتيران وصنافير وسيناء واخيرا الاهرامات)

(كله راح) pic.twitter.com/GuM3KPJPaw — محمد السوهاجى (@3m4710) 16 января 2018 г.

المصدر: صفحة وزارة الآثار المصرية في "فيسبوك" + مواقع إخبارية مصرية

إينا أسالخانوفا