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القوات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيون على منطقة جازان جنوب المملكة

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القوات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيون على منطقة جازان جنوب المملكة
www.okaz.com.sa
قوات الدفاع الجوي السعودية
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ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء اليوم الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن على منطقة جازان جنوبي المملكة.

بدورها، أكدت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على المملكة، موضحة أنه استهدف مطار جازان الإقليمي.

المصدر: الإخبارية السعودية + المسيرة نت

رفعت سليمان

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