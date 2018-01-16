القوات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيون على منطقة جازان جنوب المملكة
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ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت مساء اليوم الثلاثاء صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن على منطقة جازان جنوبي المملكة.
عاجل | تدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا #الحوثي على #جازان. #الإخبارية#الحد_الجنوبي— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 16 января 2018 г.
بدورها، أكدت القوة الصاروخية التابعة للحوثيين إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على المملكة، موضحة أنه استهدف مطار جازان الإقليمي.
المصدر: الإخبارية السعودية + المسيرة نت
رفعت سليمان
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