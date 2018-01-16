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سوريا.. المسلحون يطلقون 24 رهينة في غوطة دمشق الشرقية

أخبار العالم العربي

سوريا.. المسلحون يطلقون 24 رهينة في غوطة دمشق الشرقية
سانا
الإفراج عن 24 شخصا كانوا مخطوفين من قبل مجموعات مسلحة في غوطة دمشق الشرقية
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن 24 شخصا كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية بينهم نساء وأطفال وتم تحريرهم اليوم الثلاثاء في منطقة عربين في غوطة دمشق الشرقية.

وأوضحت الوكالة أن تحرير المختطفين تم "ضمن الجهود التي تقوم بها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتنسيق مع الجهات المختصة لإخراج الحالات الحرجة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية".

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كما أشار علاء إبراهيم محافظ ريف دمشق إلى أن "العمل مستمر لتحرير جميع المختطفين أينما وجدوا وإعادتهم إلى بلداتهم ومنازلهم".

ولفت إلى أن استمرار الاتصالات "مع أكثر من جهة للحفاظ على حياة المختطفين وتحريرهم".

المصدر: "سانا"

قدري يوسف

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