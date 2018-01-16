عباس يصل إلى القاهرة لحضور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين لحضور مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وينعقد المؤتمر بمشاركة عربية وإسلامية ودولية واسعة بحضور ممثلين عن 86 دولة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس كلمة أمام المؤتمر الذي يعقد في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر الثلاثاء، أن كلمة الرئيس أمام المؤتمر ستتناول موضوع القدس والمخاطر التي تتعرض لها خاصة بعد إعلان ترامب باعتبارها عاصمة لإسرائيل.

وقال الهباش إن نتائج هذا المؤتمر سيكون لها مردود إيجابي في تحريك الجهود وتقديم الدعم للمدينة المقدسة.

ويأتي هذا المؤتمر، الذي ينظمه الأزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين في إطار سلسلة القرارات التي اتخذها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور رئيسة تركز على استعادة الوعي بقضية القدس، والتأكيد على هويتها العربية الإسلامية، واستعراض المسؤولية الدولية تجاه المدينة المقدسة باعتبارها خاضعة للاحتلال، والتأكيد على أن القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بالحفاظ على الأوضاع القائمة على الأرض.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي