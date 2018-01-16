تيلرسون لبارزاني: حل مشاكل العراق في الدستور

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكد فيها ضرورة حل المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الدستور العراقي.

وأعرب تيلرسون حسب بيان صدر عن رئاسة حكومة الإقليم عن "ارتياحه للاجتماعات البناءة بين وفدي إقليم كردستان والحكومة العراقية التي تهدف إلى حل المشاكل العالقة بين الجانبين"، مؤكدا أن "الدستور العراقي هو السبيل" لحلها ومعربا عن دعمه للحوار بين بغداد وأربيل.

وشدد تيلرسون على وجوب "التعاون لمواجهة أي خطر بعد إنهاء داعش ومنع ظهور أي نوع من العنف"، مشيرا إلى "أهمية التعاون بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا".

كما أكد تيلرسون على "دعم بلاده للعملية الديمقراطية والانتخابات في العراق وإقليم كردستان"، معربا عن أمله في أن "تتغلب حكومة الإقليم على الأزمات التي تواجهها".

من جهته، أشار بارزاني الى أن "خطر ظهور العنف ما زال قائما"، مؤكدا على "ضرورة إيجاد آلية مشتركة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية وأمريكا لمواجهة هذه المخاطر حاليا ومستقبلا".

ولفت بارزاني إلى "استعداد إقليم كردستان الدائم لإجراء الحوار مع بغداد لحل المشاكل"، ووصف المفاوضات الأخيرة بين الجانبين بـ"الإيجابية"، مضيفا أن "تقدم المباحثات يحتاج دعم جميع الأطراف".

وشدد بارزاني على أن "أربيل تعتبر واشنطن حليفا لها وأن الإقليم بحاجة لدعم أصدقائه لتجاوز الظروف الحالية"، مشددا على أن "العملية السياسية والانتخابات في الإقليم هي عملية جدية".

المصدر: السومرية نيوز

رفعت سليمان