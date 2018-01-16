هيئة التفاوض السورية تحذر من أن تفضي قوة واشنطن الحدودية إلى تفكيك البلاد

حذر نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف من أن يمهد تشكيل واشنطن وحلفائها الأكراد قوة أمنية لحماية الحدود في سوريا لتفكك البلاد.

وقال الحريري اليوم الثلاثاء في حديث لـ"رويترز": "ما الفائدة من تأسيس جيش كهذا؟ سيفتح ذلك الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة، وقد يفتح الباب على تفكك سوريا مستقبلا".

وأضاف أن الجولة المقبلة والتاسعة من مفاوضات جنيف ستعقد أواخر يناير، مرجحا انعقادها في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة بين 24 و26 من الشهر المذكور.

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وذكر أنه من غير المرجح أن تشارك المعارضة السورية الموحدة المتمخضة عن مؤتمر "الرياض-2" في مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المزمع في سوتشي الروسية يومي الـ29 والـ30 من الجاري.

وأوضح أن المعارضة لم تتسلم بعد دعوة لهذا المؤتمر، وأن الأجواء العامة لدى المعارضة تقتضي رفض المشاركة في "الحوار الوطني".

ودعا الحريري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والاتحاد الأوروبي عموما إلى تكثيف الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد وحليفيه روسيا وإيران وإجبار الحكومة السورية على العودة إلى طاولة الحوار لوقف إراقة الدماء ووضع حد للحرب في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الأخيرة والثامنة من مفاوضات جنيف باءت بالفشل، حيث حمّل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وفدي الحكومة والمعارضة المسؤولية عن طرح شروط مسبقة ونسف الأجواء التفاوضية.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف