لندن لهيئة التفاوض السورية: التسوية لن تتم إلا استنادا لمقررات جنيف ومجلس الأمن

أعربت الخارجية البريطانية لوفد هيئة التفاوض السورية المعارضة عن دعم لندن للهيئة، وأكدت له أن حل الأزمة السورية لن يتم إلا استنادا إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وقالت روز غرفيثز المتحدثة باسم الخارجية البريطانية: "إن زيارة هيئة التفاوض للمعارضة السورية، جزء من جهود المملكة المتحدة للعمل مع السوريين والشركاء الدوليين لدعم الحل السياسي للنزاع في سوريا".

وأضافت: "نتفق مع المعارضة السورية على أن السبيل الوحيد للتوصل إلى حل مستدام للأزمة في سوريا يكمن في عملية انتقالية سياسية حقيقية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، كما ندعم عملية جنيف لتحقيق ذلك وندعو جميع الأطراف للإسهام في نجاحها من خلال التحلي بالبراغماتية والمرونة".

واعتبرت أن هيئة التفاوض "انخرطت في العمل على إيجاد حل لإنهاء الصراع في سوريا بشكل بناء وكذلك بحسن نية وبلا شروط مسبقة"، مضيفة أن بريطانيا "تشجع الهيئة على مواصلة هذا النهج الإيجابي".

واتهمت المتحدثة البريطانية الحكومة السورية بـ "عرقلة جهود التوصل إلى حل سياسي" من خلال "رفض المفاوضات المباشرة مع المعارضة".

وأشارت إلى أن هذه هي أول زيارة لرئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية نصر الحريري للندن، وسيتخللها لقاء له مع أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بيرت أعرب مؤخرا عن قلقه من تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب والغوطة الشرقية، كما طالب دمشق بـ "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، والمشاركة في العملية السياسية، والسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية".

المصدر: RT

أنطون زوييف