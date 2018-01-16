مصر تعلق على أنباء اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات إماراتية

أعلنت مصر دعمها للإمارات في الرد على اعتراض قطر لطائراتها المدنية، معتبرة أنه يشكل خطرا على الملاحة الدولية.

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وقال وزير الطيران المدني في مصر، شريف فتحي، إن "اعتراض مقاتلات قطرية" لطائرة إماراتية مدنية يعتبر أمرا "غير مبرر"، لافتا إلى أن هذا الأمر يشكل خطرا على الملاحة الجوية، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء.

واعتبر الوزير المصري: "أن اعتراض الرحلات التجارية المدنية المعروفة المسار والحاصلة على الموافقات والتصاريح المطلوبة هو تصرف غير مبرر وفية خطر شديد على أمن وسلامة الملاحة الجوية".

وأعرب عن اعتقاده بأن: "ما حدث يمثل خرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية بل والقيم الإنسانية لأنه يعرض أرواح المسافرين والأبرياء للخطر ولدولة الإمارات الشقيقة الحق في التصدي لهذا الخرق بالسبل القانونية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قد أعلنت أمس الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، وقالت إنها ستقدم شكوى ضد قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي، فيما نفت الدوحة هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس