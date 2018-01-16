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الإمارات تشكو قطر إلى وكالة الطيران الدولية

أخبار العالم العربي

الإمارات تشكو قطر إلى وكالة الطيران الدولية
Reuters
أبو ظبي
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أعلنت دولة الإمارات العربية نيتها تقديم شكوى إلى وكالة الطيران المدني الدولية، اليوم الثلاثاء، بعد حادث اعتراض طائرة ركاب مدنية إماراتية مرتين من قبل مقاتلات قطرية.

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وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الإمارات الجنرال سيف محمد السويدي، إن بلاده ستتهم قطر في شكواها الموجهة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، بمخالفة اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولية.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة الرئيسية للطيران المدني في الإمارات، أن دولة الإمارات قد تغير مسارات طائراتها المدنية لمنع اعتراضها من قبل المقاتلات القطرية".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أعلنت أمس الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء رحلتهما إلى البحرين.

المصدر: رويترز + تاس

أولغا رودكوفسكايا  

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