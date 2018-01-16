حماس تعلق على قرارات المجلس المركزي الفلسطيني

قالت حركة "حماس"، إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك.

وأكد الناطق باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال"، هو من الأولويات.

ويأتي تصريح حركة "حماس" تعليقا على ما جاء في البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني أمس الاثنين، حيث كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

كما أكد المجلس المركزي في بيانه رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وأدان المجلس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

واعتبر المجلس أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.

المصدر: RT