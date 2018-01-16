وزير مصري يتهكم على "الصعايدة" والحكومة تعتذر!

استهل اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية المصري الجديد، يومه الأول في الوزارة، بالتهكم على سكان صعيد مصر، بعد أن اتهمهم بانتشار العشوائيات التي تعاني منها القاهرة.

وقال الجندي، في مداخلة على قناة الحياة، في معرض حديثه عن تطوير الصعيد، إنه "عندنا تشجيع الاستثمار علشان نخلق فرص عمل، ونبطل الصعايدة يركبوا القطر وييجوا هنا القاهرة يعملولنا عشوائيات".

ورد الوزير، مكررًا حديثه الرافض لانتقال الصعايدة إلى القاهرة، في مداخلة مع برنامج (يحدث في مصر)، موضحًا أنه يريد "توفير فرص عمل تناسبهم في محافظاتهم".

وردا على هذه التصريحات، أكد مجلس الوزراء المصري، في بيان، على احترامه الكامل لأبناء الصعيد ودورهم في رفعة ورقي البلد.

وشدد الوزراء، على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف والبعد عن أي أفكار هدامة وسوء فهم، موضحًا أن الصعيد في قلب عملية التنمية الشاملة لتحقيق الخير والرخاء لأبنائه.

وشدد مجلس الوزراء المصري على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالي من الوطن باعتباره في قلب عملية التنمية الشاملة التي تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقي بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء.

المصدر: وكالات