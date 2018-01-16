المغرب.. مصرع "حمالتين" بتدافع على أبواب "جيب سبتة" الإسباني

توفيت امرأتان مغربيتان، أمس الاثنين، بتدافع وقع عند المعبر الحدودي "باب سبتة" المخصص لعبور المترجلين بين مدينة الفنيدق المغربية و جيب سبتة الإسباني.

وأفاد محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن المغربيتين إلهام وسعاد وهما في العقد الرابع من العمر، تتحدران من مدينة الفنيدق. وكانتا تتأهبان لعبور الحدود لجلب سلع.

وذكر بيان للسلطات المحلية أنه:" "فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة بإشراف النيابة"، دون تفاصيل عن التدافع ولا ملابسات وفاة المغربيتين.

ويطلق على هذه الفئة في المغرب "الحمالات" وفي إسبانيا "النساء البغال"، وهي التسمية التي تطلقها عليهن السلطات الإسبانية، بسبب الأثقال التي يحملنها على ظهورهن.

وفي عام 2017، لقيت 4 نساء حمالات على الأقل مصرعهن بحالات تدافع في المعبر ذاته.

وتندد منظمات غير حكومية مغربية وإسبانية بانتظام بـ"الوضع المهين" لهؤلاء النسوة اللواتي يخاطرن بحياتهن.

ويقدر عددهن بـ15 ألفا وتعبرن الحدود بالتناوب. وفي بداية 2017 حددت سلطات سبتة العدد الأقصى للعابرين يوميا بأربعة آلاف.

وتستخدم النساء الحمالات في تغذية تجارة حدودية مزدهرة يذهب ربحها إلى مهربين محليين.

المصدر: أ ف ب

رُبى أغا