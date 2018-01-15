الإمارات تكشف تفاصيل اعتراض مقاتلات قطرية لطائراتها

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين "بشكل مفاجئ ودون إنذار مسبق"، متهمة الدوحة بانتهاك قوانين الطيران المدني الدولية.

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وكشف سيف السويدي مدير الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي عن أن "المقاتلات القطرية اعترضت الطائرة الأولى عند الساعة 10.30 من صباح الاثنين، فيما اعترضت الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع تراوح بين 9 و10 آلاف قدم".

وأضاف أن الاعتراض تم لدى اقتراب هبوط الطائرتين الإماراتيين واللتين كانتا تقلان 277 راكبا من جنسيات مختلفة إلى مطار المنامة "في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة ومتعارف عليها دوليا ويعلم عنها الجانب القطري".

وأكد السويدي أن الرادارات البحرينية رصدت المقاتلات القطرية خلال اعتراضها الطائرتين الإماراتيتين، كما كان بوسع طواقم الطائرات والركاب مشاهدة اعتراض الطائرتين بالعين المجردة.

مدير عام #الهيئة_العامة_للطيران_المدني: الواقعة شوهدت أيضاً بالعين المجردة من قبل طواقم الطائرات و الركاب مما يشكل تهديدا واضحا وصريحا لحياة مدنيين أبرياء.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 15 января 2018 г.

وأشار إلى أن الجانب القطري لم يسبق وأن اعترض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية، ولم يتم إصدار أي إنذار بعدم الاستخدام، وهو ما يشكل "انتهاكا واضحا للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديدا وتخويفا في سابقة خطيرة".

وشدد السويدي على أن المقاتلات القطرية اقتربت من الإماراتيتين "بشكل مفاجئ دون أي إنذار مسبق في خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدني الدولية".

وأعرب عن رفض الإمارات لـ"هذا التهديد الذي يطال سلامة حركة الطيران"، وتعهد باتخاذ "جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

المصدر: وام

إينا أسالخانوفا