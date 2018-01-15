أبو ردينة: نجحنا في إفشال التطبيع المجاني مع إسرائيل

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن قوة الموقف الفلسطيني المقاتل من أجل القدس، والذي يتحلى بالجرأة والشجاعة العالية، نجح في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة.

وأضاف نبيل أبو ردينة أن قوة الموقف الفلسطيني كشف المؤامرة على القدس جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها، كما استطاع إفشال التطبيع المجاني، الذي يعتبر خروجا عن مبادرة السلام العربية.

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وشدد أبو ردينة في تصريح صحفي، الاثنين، على أنه مطلوب من الجميع الآن الوقوف صفا واحدا أمام الهجمة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكد أن الأمر تطلب انعقاد المجلس المركزي، لاتخاذ قرارات بمستوى خطورة المرحلة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمنطقة تتطلب تغييرا في المفاهيم السائدة لدى البعض، بشأن طبيعة الصراع الأساسي مع الاحتلال الإسرائيلي باعتباره التناقض الرئيسي، وما يراد تمريره لخدمة مشاريع مرفوضة بالتمركز حول أجندات غير وطنية ولا تخدم القضية والمصالح الوطنية.

المصدر: وكالة وفا

ياسين بوتيتي