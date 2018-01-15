مصر.. السادات يتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة

أعلن محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، تخليه عن فكرة الترشح لرئاسة مصر خلال الانتخابات 2018 بسبب "المناخ السياسي" الحالي.

إقرأ المزيد

وأعلن السادات، وهو برلماني سابق، في أكثر من مناسبة إنه يفكر في الترشح للرئاسة لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مشيرا أنه يملك برنامجا انتخابيا بالفعل.

لكنه أعلن اليوم الاثنين وخلال مؤتمر صحفي عقده بمقر "حزب الإصلاح والتنمية" الذي يتزعمه أنه قرر بعد تقييم و"نزولا عند رأي أعضاء الحملة وكل المؤيدين والداعمين" عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في في جمع توكيلات تأييد من المواطنين أو نواب البرلمان لخوض الانتخابات، وإنما "المشكلة الحقيقية: هل سنستطيع من خلال المناخ الذي نراه وما يحدث الآن أن نستمر؟ لا اعتقد".

وانتقد السادات العديد من جوانب السياسة الاقتصادية للحكومة وأوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وفتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية".

وكشف أنه لم يتمكن من عقد مؤتمر صحفي في أحد الفنادق "بسبب تدخلات الأمن".

وكان البرلمان المصري قد أسقط، في فبراير/ شباط 2017، عضوية النائب محمد أنور السادات المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى "الحط من قدر" مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا