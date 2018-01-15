مصر تقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن سفينة المتفجرات التركية المتجهة إلى ليبيا

قال اللواء طلعت موسى أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية في مصر إن بلاده قدمت شكوى لمجلس الأمن ضد تركيا بشأن سفينة المتفجرات التي تم ضبطها في اليونان.

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وأضاف موسى، أن لكل دولة داخل المياه الإقليمية التابعة لها حق الاعتراض والتفتيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على أمنها وهذا ما فعلته اليونان.

وأوضح موسى أن هذه السفينة بالإضافة إلى الإثباتات الأخرى لدى مصر كون تركيا داعمة للإرهاب يجب أن تخرجها للعالم أجمع حتى تكشف من هم الذين يدعمون الجماعات الإرهابية .

المصدر: "صدى البلد"