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السعودية تحاكم 11 سوريا متهمين بتأييد "داعش"

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السعودية تحاكم 11 سوريا متهمين بتأييد
okaz.com.sa
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شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الأحد في محاكمة 11 سوريا بتهمة تأييد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشمل لائحة التهم المسندة إليهم، انتهاج المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي واستغلال الأراضي السعودية لنشاطهم، وتمجيد ما يقوم به "داعش" من أعمال قتالية في سوريا، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم، والقتال في سوريا إلى جانب مسلحي "داعش"، فضلا عن تهم أخرى متعلقة بالمساس بالنظام العام في السعودية.

وذكرت جريدة "الرياض" أن معظم المتهمين يعملون سائقي معدات ثقيلة في السعودية. 

المصدر: alriyadh.com

إينا أسالخانوفا

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