العراق.. مباحثات حاسمة حول بوابات إقليم كردستان الحدودية

أعلنت تالار فائق مديرة مطار أربيل الدولي أن مباحثات حاسمة ستجري غدا الاثنين في أربيل بين حكومتي العراق وإقليم كردستان حول مطاري أربيل والسليمانية والمنافذ الحدودية.

وقالت تالار فائق إن وفدا من بغداد سيزور أربيل الاثنين، لاستكمال المباحثات حول مطاري السليمانية وأربيل والمنافذ الحدودية.

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وأشارت إلى أن المباحثات بين وفد الإقليم والحكومة العراقية، السبت كانت مثمرة وأن اجتماع الاثنين سيكون حاسما على صعيد تقرير مصير مطارات إقليم كردستان والمنافذ الحدودية.

وتعد السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية إحدى المسائل الشائكة والعالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب أربيل بالإدارة المشتركة حسب الدستور العراقي، فيما تطالب بغداد بتسليمها إدارة جميع منافذ الإقليم الحدودية.

يذكر أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية إلى مطاري أربيل والسليمانية، اعتبارا من 29 سبتمبر 2017 على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم، وسمحت فقط بالرحلات اليومية إلى مطار بغداد.

المصدر: د ب أ

ياسين بوتيتي