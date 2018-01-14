 
مباشر
عاجل
محمود عباس: لن نقبل أي إملاءات من أحد لا ترامب ولا من غيره

الأردن يعلق على عصابة "علي بابا"

أخبار العالم العربي

الأردن يعلق على عصابة
onaeg.com
مبنى وزارة الخارجية الأردنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqq4

أعلنت عمّان أن عدم حضور موظفي سفارة الأردن في القاهرة تحقيق النيابة المصرية في قضية عصابة "علي بابا" الأردنية، جاء احتراما للقضاء المصري ونظرا لأن القضية تخص الشأن الداخلي المصري.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية الأردنية لموقع "خبرني": "الأردن يرفض تدخل البعثات الدبلوماسية في قضائه، والخارجية تنتظر انتهاء التحقيق لبحث سبل التدخل وإجراء اللازم حسب الأعراف الدبلوماسية المرعية".

وكانت قوات الأمن في مديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على 5 مشبوهين أردنيين منتمين لما يسمى بعصابة "علي بابا" احترفوا سرقة الفيلات والقصور والشقق في مصر وغيرها.

واقتحم الأمن المصري إحدى الشقق في مدينة العبور بمحافظة القليوبية شمالي البلاد اتخذتها العصابة وكرا ومخزنا لحفظ  مسروقاتها.

وضبطت الشرطة المصرية بين المسروقات مجوهرات والماس ومشغولات ذهبية بقيمة تقدر بأكثر من 140 مليون جنيه مصري.

المصدر: خبرني

إينا أسالخانوفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة