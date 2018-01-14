دمشق تحت نيران المسلحين والجيش يقصف تجمعاتهم في الغوطة الشرقية

تعرضت العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد مجددا لقصف الفصائل المسلحة المتمركزة في غوطة دمشق الشرقية.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن قيادة شرطة العاصمة أن "القصف استهدف حيي العباسيين والقطاع، حيث أطلق المسلحون ثلاث قذائف سقطت إحداها مقابل كنيسة الصليب في حي العباسيين، والاثنتان الأخريان جانب الدفاع المدني في حي القطاع، مما تسبب وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات دون ورود أنباء عن إصابات بشرية".

وأكدت الوكالة أن قوات الجيش السوري ردت على القصف، بـ"ضربات دقيقة" طالت مصادر النيران في عمق الغوطة الشرقية، وأن الضربات أسفرت عن إيقاع خسائر في صفوف المسلحين.

وأفاد معارضون سوريون بأن القوات السورية "تستمر في قصف مواقع في غوطة دمشق الشرقية، لا سيما في منطقة حرستا التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة على خط المواجهة"

وأضافوا أن "الجيش أطلق منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 1.9 ألف قذيفة على المنطقة، وشنت طائراته 700 غارة جوية".

تجدر الإشارة إلى أن غوطة دمشق الشرقية تعتبر إحدى مناطق وقف التصعيد في سوريا بموجب توافقات أستانا، حيث أُعلن عن وقف القتال هناك في تموز/يوليو الماضي.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف