الجيش السوري يعثر على لوحات فسيفسائية خلال العمليات بريف حماة (صور)

عثرت وحدة من الجيش السوري على 3 لوحات فسيفسائية داخل موقع أثري خلال استكمالها عمليات تمشيط محيط بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي.

وقال رئيس دائرة الآثار والمتاحف في حماة عبد القادر فرزات في تصريح لـ سانا أن الموقع الذي تم اكتشاف لوحة الفسيفساء فيه هو عبارة عن أرضية كنيسة تعود للقرن الخامس الميلادي.

وبين أنه تم البدء بالتنقيب بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع أثري مدفون تحت التراب في محيط بلدة عقيربات التي تقع على بعد 85 كم شرق مدينة حماة.

المصدر: سانا