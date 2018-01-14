"الديمقراطية" تكشف عن فشل الجهود لإنجاز ورقة سياسية موحدة إلى جلسة المركزي

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن فشل لجنتين مكلفتين بتقديم ورقة سياسية متوافق عليها لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم.

وأوضحت الجبهة الديمقراطية في بيان صدر اليوم الأحد أن "لجنة العشرين" ولجنة مصغرة شكلتا بغرض وضع الورقة السياسية الموحدة لتقديمها إلى جلسة المركزي المقررة عقدها اليوم وغدا فشلتا في إنجاز المهمة، مؤكدة أن الأمر يوضح "حجم الخلافات المحتدمة بين القوى الفلسطينية في اللجنة التنفيذية وفي المجلس المركزي".

وأفادت بتشكيل "لجنة جديدة" في محاولة أخيرة لإقرار ورقة سياسية تُقدم إلى المجلس المركزي.

وأكدت "الديمقراطية" أن الورقة التي تم توزيعها على وسائل الإعلام سابقا بعنوان "توصيات"، تعبر عن موقف مؤلفيها، ولا تعكس وجهة نظر سياسية فلسطينية ائتلافية في اللجنة التنفيذية.

وذكرت أن اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير تواصل المشاورات بين أعضائها على أمل الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق من فك الارتباط بأوسلو ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستئناف الانتفاضة والمقاومة الشعبية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وباقي المحافل الدولية.

المصدر: معا

إينا أسالخانوفا