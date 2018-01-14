محامي مبارك يكشف عن حوار الرئيس الأسبق مع عمر البشير بشأن "حلايب وشلاتين"

قال المحامي فريد الديب إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، أكد للرئيس السوداني عمر البشير أن حلايب وشلاتين مصرية، بلا شبهة وأنها من ضمن حدود مصر.

وأضاف الديب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الأسبق تحدث مع الرئيس السوداني عمر البشير بشأن حلايب وشلاتين، متابعا "مبارك قاله إنت عاوز تحاربني، وباعت سرية على الحدود، أنا عندي فرقة كاملة، بس مش هحاربك وما ينفعش إننا نحارب بعض علشان إحنا أخوات".

وأشار الديب، إلى أن هناك قوى دولية تعمل على تأجيج السودان في مسألة حلايب وشلاتين ولها مصلحة في ذلك.

المصدر: "صدى البلد"